Осенняя подкормка смородины: простая смесь для богатого урожая

Многие начинающие огородники не знают, что ягодные кустарники требуют ухода даже в сентябре. Смородина особенно нуждается в осенней подкормке, которая помогает укрепить иммунитет растения, восполнить запасы калия и фосфора, а также нормализовать кислотность почвы.

Чем подкормить смородину осенью

Опытные садоводы рекомендуют использовать гашеную известь в сочетании с диатомитом. Эта смесь обогащает грунт микроэлементами и делает его более плодородным. Если под рукой нет диатомита, можно обойтись одной гашеной известью.

Как правильно вносить удобрение

На один взрослый куст потребуется 200–250 г гашеной извести.

Средство нужно равномерно рассыпать по приствольному кругу, отступив от кустарника 25–30 см.

Аккуратно заделайте известь в почву граблями, но не слишком глубоко.

Завершающий этап — обильный полив, который запускает процесс взаимодействия извести с землей.

Важные советы

Подкормку проводят раз в 2–3 года.

Не смешивайте гашеную известь с азотными удобрениями — это снижает эффективность.

Осенняя подкормка — надежный способ подготовить кусты смородины к зиме и заложить основу для щедрого урожая в следующем сезоне.

