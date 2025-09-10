Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 14:04

Осенняя подкормка смородины: простая смесь для богатого урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие начинающие огородники не знают, что ягодные кустарники требуют ухода даже в сентябре. Смородина особенно нуждается в осенней подкормке, которая помогает укрепить иммунитет растения, восполнить запасы калия и фосфора, а также нормализовать кислотность почвы.

Чем подкормить смородину осенью

Опытные садоводы рекомендуют использовать гашеную известь в сочетании с диатомитом. Эта смесь обогащает грунт микроэлементами и делает его более плодородным. Если под рукой нет диатомита, можно обойтись одной гашеной известью.

Как правильно вносить удобрение

  • На один взрослый куст потребуется 200–250 г гашеной извести.
  • Средство нужно равномерно рассыпать по приствольному кругу, отступив от кустарника 25–30 см.
  • Аккуратно заделайте известь в почву граблями, но не слишком глубоко.
  • Завершающий этап — обильный полив, который запускает процесс взаимодействия извести с землей.

Важные советы

  • Подкормку проводят раз в 2–3 года.
  • Не смешивайте гашеную известь с азотными удобрениями — это снижает эффективность.

Осенняя подкормка — надежный способ подготовить кусты смородины к зиме и заложить основу для щедрого урожая в следующем сезоне.

подкормки
огороды
советы
осень
Валерия Мартынович
В. Мартынович
