Осенний хит нашей семьи — готовим яблоки в кляре и покоряем гостей

Яблоки в кляре — это эффектный вид десерта, который быстро готовится и понравится детям и взрослым. Сочетание сладких яблок и нежного, слегка хрустящего теста делает каждую ложку настоящим наслаждением. Готовить просто, а результат выглядит как из кулинарного шоу.

Яблоки (3 шт.) очищают, нарезают кружками, удаляют сердцевину, сбрызгивают 20 мл сока лимона, посыпают 20 г сахара и 1 ч. л. корицы. Для теста взбивают 2 яйца с 40 г сахара и 1 ч. л. цедры лимона, добавляют 100 мл молока, 200 г муки и 8 г разрыхлителя, перемешивают до однородной массы. В сковороде с подсолнечным маслом обжаривают яблоки по 2–3 кусочка за раз, окуная каждый в кляр, до золотистого цвета. Готовые яблоки обсыпают 15 г сахарной пудры и подают горячими.

Десерт сохраняет хрустящую корочку и мягкую сочную середину, прекрасно сочетается с мороженым или горячим чаем. Это легкий способ удивить семью и друзей вкусной домашней сладостью без лишних усилий.

