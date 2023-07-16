Онколог Карасев назвал первый признак сгущения крови Онколог Карасев назвал нехватку воды в организме причиной густой крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нехватка воды в организме способна вызвать сгущение крови, рассказал онколог и хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале. Это, в свою очередь, приводит к снижению иммунитета и является предвестником многих сердечно-сосудистых заболеваний, добавил он. Первым признаком сгущения крови врач называет частое чувство голода.

Когда вы чувствуете, что хотите есть или «закинуть чего-то в рот», то это сигнал обезвоживания, — предупредил Карасев.

По словам врача, многие пытаются утолить это чувство голода едой, однако так поступать не стоит. Вместо этого Карасев посоветовал пить больше жидкости и начинать каждое утро со стакана теплой воды.

Хирург добавил, что в норме человеку следует выпивать от 30 до 40 мл воды на один килограмм массы тела. Чтобы ввести это в привычку, Карасев предложил начать с меньшего объема жидкости и постепенно увеличивать его.

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