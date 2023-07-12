Онколог рассказал о первых симптомах рака кишечника Онколог Шабанов: резкое похудение и боли в животе являются первыми симптомами рака кишечника

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Первичные симптомы рака кишечника — это резкое похудение и нарушение работы кишечника, из-за которого человек чувствует боль в области живота, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-хирург, онколог Дмитрий Шабаев. Он добавил, что у человека также наблюдается истощение организма, которое провоцирует понос и рвоту.

Для того чтобы определить диагноз наверняка, нужно непосредственно проходить скрининг, сдавать анализы и не забывать о плановой диспансеризации. Соблюдая все эти нормы, не только рак кишечника, а любой рак можно выявить на первых стадиях, — рассказал Шабаев.

По словам онколога, если человек не наблюдается у врача, то, риски заболевания увеличиваются, так как победить онкологию на более поздних стадиях будет сложнее. Шабаев напомнил, что неправильное питание и вредные привычки способствуют появлению рака, поэтому вовремя сдавать анализы и проходить диспансеризацию просто необходимо.

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