Оливье будет скучать в сторонке. Теперь главный фаворит — салат «Норвежский»: воздушный как облачко, а вкус — сказка

18 ноября 2025 в 13:34

Если классическая «шуба» уже приелась и стоит на праздничном столе нетронутой, этот норвежский салат с селедкой станет приятным открытием. В нем нет привычной тяжести майонеза, а легкая заправка на основе сметаны с горчицей и хреном придает блюду пикантность и свежесть. Нежное сочетание отварного картофеля, яиц и маринованного лука идеально оттеняет вкус качественной сельди. Гости оценят такой вариант — проверено, что он исчезает со стола первым!

Вам понадобится: 300–400 г слабосоленой сельди, 3–4 отварные картофелины, 4 яйца, 1 крупная луковица. Для заправки смешайте по 100 мл сметаны и майонеза, добавьте 1 ч. л. горчицы и столько же хрена, посолите. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в смеси из 3 ст. л. масла, 1 ч. л. уксуса, соли и сахара. Картофель и яйца нарежьте кубиками, сельдь — ломтиками. Соедините все ингредиенты, заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Можно украсить зеленью и красной икрой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

рецепты
кулинария
салаты
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
