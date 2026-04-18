Огурцы улетают за минуту — быстрая закуска за 5 минут, которую все сметают без слов

Когда нужно срочно поставить что-то вкусное на стол, этот рецепт выручает без лишних хлопот. Огурцы получаются ароматными, пикантными и хрустящими — отличная альтернатива привычным салатам и закускам.
Ингредиенты:
- огурцы — 500 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- укроп — 1 пучок;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- черный перец — по вкусу.
Приготовление
Огурцы тщательно вымойте, обрежьте кончики и нарежьте крупными кусочками. Переложите их в глубокую миску или кастрюлю.
Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс и добавьте к огурцам. Всыпьте соль и сахар, аккуратно перемешайте, чтобы овощи начали выделять сок.
Затем влейте уксус и растительное масло, еще раз все хорошо перемешайте. По желанию добавьте немного черного перца для пикантности.
Закуску можно подавать сразу, но если дать ей постоять в холодильнике около часа, вкус станет насыщеннее и ярче.
Получается простой, освежающий и очень аппетитный вариант, который подходит и к мясу, и к гарнирам.
