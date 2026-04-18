18 апреля 2026 в 19:45

Огурцы улетают за минуту — быстрая закуска за 5 минут, которую все сметают без слов

Когда нужно срочно поставить что-то вкусное на стол, этот рецепт выручает без лишних хлопот. Огурцы получаются ароматными, пикантными и хрустящими — отличная альтернатива привычным салатам и закускам.

Ингредиенты:

  • огурцы — 500 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • укроп — 1 пучок;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • черный перец — по вкусу.

Приготовление

Огурцы тщательно вымойте, обрежьте кончики и нарежьте крупными кусочками. Переложите их в глубокую миску или кастрюлю.

Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс и добавьте к огурцам. Всыпьте соль и сахар, аккуратно перемешайте, чтобы овощи начали выделять сок.

Затем влейте уксус и растительное масло, еще раз все хорошо перемешайте. По желанию добавьте немного черного перца для пикантности.

Закуску можно подавать сразу, но если дать ей постоять в холодильнике около часа, вкус станет насыщеннее и ярче.

Получается простой, освежающий и очень аппетитный вариант, который подходит и к мясу, и к гарнирам.

