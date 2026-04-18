Два российских аэропорта «захлопнулись» для пролета самолетов Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Геленджика и Сочи

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Сочи. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Причины введения ограничений традиционно не раскрываются. Для аэропорта Геленджик действуют дополнительные ограничения: согласно действующему NOTAM, он принимает регулярные рейсы только с 8:30 до 20:00.

Информация о снятии ограничений будет предоставлена дополнительно. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что авиационные власти Ирана впервые с 28 февраля частично открыли воздушное пространство для гражданской авиации. Для полетов действует несколько условий: необходима идентификация самолета за пять минут до вхождения в воздушное пространство республики, а также установление связи с диспетчерами соседней страны за пять минут до выхода из иранской зоны. Кроме того, стало известно, что в течение недели аэропорты Тегерана будут открываться ежедневно на 11 часов в сутки.