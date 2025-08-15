Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 07:09

Огурцы на зиму без взрыва банок — рецепт от бабушки, который я храню

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Август — лучшее время, чтобы запастись домашними соленьями. Если вы до сих пор думаете, как засолить огурцы так, чтобы рассол не помутнел, а банки не «взрывались», этот рецепт вас выручит.

Он проверен десятками лет и поколениями хозяек. Здесь главное — соблюдать точные пропорции. Если все сделать по инструкции, получится с первого раза.

Вам понадобится:

  • огурцы — сколько поместится в банки;
  • укроп — по зонтику на банку;
  • соль каменная — 1 ст. л. на литр рассола;
  • сахар — 4 ст. л. на литр рассола;
  • гвоздика — 2 шт. на банку;
  • перец горошком — 3 шт. на банку;
  • сухая горчица — 1 ч. л. на банку;
  • кориандр — щепотка;
  • уксус 9% — 60 мл на литр рассола.

Как готовить

  1. Свежие небольшие огурцы промойте и замочите в холодной воде на 2–3 часа, чтобы они стали хрустящими.
  2. Банки вымойте с содой и простерилизуйте.
  3. На дно положите специи и укроп, затем плотно уложите огурцы.
  4. Залейте кипятком, оставьте на 10 минут, слейте воду, измерив объем, и верните в кастрюлю.
  5. Добавьте соль, сахар и уксус, доведите до кипения. Залейте огурцы горячим рассолом и закатайте крышки.
  6. Переверните банки, укройте и дайте остыть.

Через пару недель можно будет открывать — и наслаждаться вкусом по-настоящему хрустящих домашних огурцов.

Кабачки — идеальный овощ для занятых хозяек: готовятся быстро, стоят недорого, сочетаются с чем угодно. Особенно хороши жареные кабачки с пикантной сырной намазкой — закуска, которая исчезает с тарелок буквально за секунды.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, смягчат ли приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину
В ГД готовят проект закона о запрете работать курьерами лицам с судимостью
Раскрыты новые детали в расследовании теракта против генерала Кириллова
Готовим кабачки с сыром: вкусно, быстро и низкокалорийно
Жители Калининградской области сообщили о звуках работы ПВО
Ранее обменянного «идейного нациста» из ГУР ликвидировали в зоне СВО
Стало известно, где разместили прибывших на Аляску российских журналистов
В МИД России рассчитывают на ответный визит Трампа после саммита на Аляске
Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом США и России
Мясорубка под Юнаковкой, эвакуация граждан: новости СВО к утру 15 августа
Украинцы активно делятся информацией о ТЦК с российскими войсками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 августа: инфографика
Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия по делу Карапетяна
Лавров рассказал о позиции России накануне саммита Путина и Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 августа
Более 50 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за ночь
Названа самая распространенная схема обмана россиян
Военные ВСУ оказались деморализованы из-за успехов российской армии
Ветеран «Зенита» раскрыл будущее Семака в случае поражения от «Спартака»
Россиянам объяснили, стоит ли продавать квартиру в 2025 году
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.