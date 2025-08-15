Огурцы на зиму без взрыва банок — рецепт от бабушки, который я храню

Август — лучшее время, чтобы запастись домашними соленьями. Если вы до сих пор думаете, как засолить огурцы так, чтобы рассол не помутнел, а банки не «взрывались», этот рецепт вас выручит.

Он проверен десятками лет и поколениями хозяек. Здесь главное — соблюдать точные пропорции. Если все сделать по инструкции, получится с первого раза.

Вам понадобится:

огурцы — сколько поместится в банки;

укроп — по зонтику на банку;

соль каменная — 1 ст. л. на литр рассола;

сахар — 4 ст. л. на литр рассола;

гвоздика — 2 шт. на банку;

перец горошком — 3 шт. на банку;

сухая горчица — 1 ч. л. на банку;

кориандр — щепотка;

уксус 9% — 60 мл на литр рассола.

Как готовить

Свежие небольшие огурцы промойте и замочите в холодной воде на 2–3 часа, чтобы они стали хрустящими. Банки вымойте с содой и простерилизуйте. На дно положите специи и укроп, затем плотно уложите огурцы. Залейте кипятком, оставьте на 10 минут, слейте воду, измерив объем, и верните в кастрюлю. Добавьте соль, сахар и уксус, доведите до кипения. Залейте огурцы горячим рассолом и закатайте крышки. Переверните банки, укройте и дайте остыть.

Через пару недель можно будет открывать — и наслаждаться вкусом по-настоящему хрустящих домашних огурцов.

