Гости в шоке, а вы всего 10 минут у плиты — кабачки с сырной намазкой

Кабачки — идеальный овощ для занятых хозяек: готовятся быстро, стоят недорого, сочетаются с чем угодно. Особенно хороши жареные кабачки с пикантной сырной намазкой — закуска, которая исчезает с тарелок буквально за секунды.
Этот рецепт не требует ни редких продуктов, ни кулинарных навыков. Всё, что нужно, скорее всего, уже есть в вашем холодильнике.
Что понадобится
- Кабачок — 1 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 1 ст. л.
- Растительное масло — для жарки
Как готовить:
1. Подготовка овощей.
Вымойте кабачок и нарежьте кольцами толщиной 1,5–2 см. Если он молодой — кожуру можно не снимать.
2. Жарка.
Разогрейте сковороду, влейте немного масла и обжаривайте кабачки с двух сторон до румяной корочки — по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне.
3. Готовим намазку.
Натрите сыр на мелкой тёрке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте с майонезом — получится густая, ароматная смесь.
4. Сборка.
Готовые кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Затем на каждый кружок выложите немного сырной намазки.
Совет:
Подавать закуску лучше тёплой. А если хотите усилить вкус — добавьте в намазку щепотку молотого перца или рубленую зелень.
