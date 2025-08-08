Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Гости в шоке, а вы всего 10 минут у плиты — кабачки с сырной намазкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки — идеальный овощ для занятых хозяек: готовятся быстро, стоят недорого, сочетаются с чем угодно. Особенно хороши жареные кабачки с пикантной сырной намазкой — закуска, которая исчезает с тарелок буквально за секунды.

Этот рецепт не требует ни редких продуктов, ни кулинарных навыков. Всё, что нужно, скорее всего, уже есть в вашем холодильнике.

Что понадобится

  • Кабачок — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Растительное масло — для жарки

Как готовить:

1. Подготовка овощей.
Вымойте кабачок и нарежьте кольцами толщиной 1,5–2 см. Если он молодой — кожуру можно не снимать.

2. Жарка.
Разогрейте сковороду, влейте немного масла и обжаривайте кабачки с двух сторон до румяной корочки — по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне.

3. Готовим намазку.
Натрите сыр на мелкой тёрке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте с майонезом — получится густая, ароматная смесь.

4. Сборка.
Готовые кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Затем на каждый кружок выложите немного сырной намазки.

Совет:

Подавать закуску лучше тёплой. А если хотите усилить вкус — добавьте в намазку щепотку молотого перца или рубленую зелень.

