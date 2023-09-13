Офтальмолог рассказала, почему возникает компьютерный зрительный синдром Офтальмолог Полунина: глаза не приспособлены к долгому всматриванию в одну точку

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В России до 60% пользователей электронных устройств страдают так называемым компьютерным зрительным синдромом (КЗС), рассказала в беседе с aif.ru врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Полунина. По ее словам, этот термин появился относительно недавно и описывает совокупность симптомов, вызванных перенапряжением глаз из-за неподвижного всматривания в одну точку при длительной работе за монитором компьютера или других гаджетов.

Как пояснила специалист, причиной возникновения КЗС является эволюционная неготовность человеческой зрительной системы к долгой нагрузке в виде неподвижного многочасового всматривания в одну точку. Такое состояние является неестественным для глаз и, как следствие, вредит зрению.

По словам эксперта, симптомами КЗС являются покраснение глаз, повышенная утомляемость, дискомфорт, жжение, резь и боль в глазах, сложности с фокусировкой и затуманивание, а также ощутимое снижение зрения. Характерные жалобы появляются практически у каждого пользователя компьютера или гаджета после 3–5 часов зрительной работы.

В основную группу риска КЗС входят люди, чья деятельность связана с ежедневной многочасовой работой за компьютером, сообщила врач. Также синдрому подвержены дети, которые проводят длительное время за гаджетами и компьютерными играми. А если при этом человек пользуются контактными линзами, то это еще больше усугубляет проблему, резюмировала Полунина.

Ранее врач-офтальмолог Наталья Кузнецова рассказала, что для сохранения зрения нужно вести правильный образ жизни и отрываться от телефона или компьютера каждые 30–40 минут. По ее словам, во время перерывов стоит переключаться на зрительную работу вдаль или делать физические упражнения.