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07 июля 2025 в 10:22

Офтальмолог рассказала, что пагубно влияет на зрение летом

Офтальмолог Махкамова заявила, что плавать в линзах вредно для зрения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летом зрение портят солнце, плавание в линзах и кондиционеры, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-офтальмолог Шахло Махкамова. По ее словам, чрезмерный ультрафиолет вреден для хрусталика и сетчатки.

Летом мы с удовольствием все нежимся в лучах солнца. Но чрезмерная ультрафиолетовая активность довольно вредно воздействует на глаза, на проходящие отделы, на хрусталик и сетчатку глаза, — объяснила медик.

Махкамова также отметила опасность плавания в линзах из-за риска заражения. Кроме того, кондиционеры пересушивают слизистую, а грязные руки могут вызвать инфекции.

Врач посоветовала промывать глаза и не использовать антибиотики без назначения. Также важен полноценный сон.

Ранее офтальмолог Хадижат Сулейманова предупредила, что работа в светлых офисах с белыми стенами и ярким освещением может привести к сухости глаз, напряжению и ухудшению зрения. По ее словам, избыток отраженного света и отсутствие визуальных акцентов создают зрительный шум, который мешает глазам отдыхать.

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