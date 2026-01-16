Атака США на Венесуэлу
Одна большая миска и ноль грязной посуды: салат «Фермерский» с бужениной и свежими овощами. Сытный ужин без хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — идеальный выбор для тех вечеров, когда нет ни времени, ни желания устраивать на кухне многочасовой марафон с горой грязной посуды. Всё приготовление происходит в одной большой миске: свежие хрустящие овощи, ароматная домашняя буженина и простая пикантная заправка. Блюдо получается невероятно сочным, насыщенным и действительно сытным, полностью заменяя собой горячее. А главный бонус — после готовки нужно вымыть только нож, разделочную доску и ту самую миску.

Вам потребуется: 250 г отварной или запечённой буженины, 1 крупный свежий огурец, 2 спелых помидора, 1 сладкий перец, пучок зелёного салата, 4-5 редисок. Для заправки: 3 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. лимонного сока, 1 ч.л. дижонской горчицы, соль и чёрный перец. В большую глубокую миску нарвите руками листья салата. Буженину, огурец, помидоры и перец нарежьте крупными удобными кусочками, редис — тонкими кружками. Сложите всё в миску к салату. В отдельной маленькой ёмкости взбейте вилкой масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец до однородности. Полейте заправкой салат, аккуратно перемешайте руками или ложками и сразу подавайте к столу.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

