16 января 2026 в 17:01

Полчаса, и ужин готов: сытное горячее из пачки фарша и макарон с ароматной подливой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сытное горячее можно легко приготовить из пачки фарша и макарон. Получится обалденное блюдо с ароматной подливой, а главное, на него уйдет минимум времени — полчаса, и ужин готов!

Вкус блюда — это сытная и ароматная комбинация: сочный фарш с луком, морковью и чесноком, нежная, кремовая подлива на основе сливочного сыра и паста, которая впитывает все соки и жиры, становясь невероятно душистой.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г макарон, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 150 г мягкого сливочного сыра, 3–4 стакана горячей воды, соль, перец, специи. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости. Добавьте фарш, разбивая его вилкой, обжаривайте до изменения цвета. Добавьте выдавленный чеснок, соль, специи. Вмешайте сливочный сыр до его растворения. Всыпьте сухие макароны, перемешайте. Залейте горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость полностью покрывала макароны примерно на 1,5 см. Доведите до кипения, убавьте огонь и готовьте 10–15 минут, периодически помешивая, пока макароны не приготовятся, а соус не загустеет.

Ранее стало известно, как приготовить минтай с рисом и овощами в духовке на одном противне.

Проверено редакцией
