Гречку не любят из-за сухости? Попробуйте по-купечески в одной сковороде — такую будут просить готовить постоянно

Многие обходят гречку стороной, считая её сухой и скучной, но этот рецепт полностью меняет мнение. Гречка по-купечески получается сочной, ароматной и насыщенной вкусом благодаря фаршу, овощам и специям. Всё готовится в одной сковороде без лишней возни — отличный вариант сытного ужина для всей семьи.

Ингредиенты: гречка сырая — 400 г, фарш (любой) — 500 г, лук — 1 шт. (около 200 г), морковь — 1 шт. (около 200 г), кетчуп — 3 ст. л. (примерно 100 г), вода или бульон — около 750 мл, сливочное масло — 50 г, растительное масло — 5 ст. л., чеснок — 3 зубчика, соль и чёрный перец — по вкусу, хмели-сунели — 1 ч. л. без горки, уцхо-сунели — 1 ч. л.

Приготовление: лук нарежьте полукольцами или четвертинками, морковь натрите на тёрке для корейской моркови. Гречку хорошо промойте, при желании слегка обжарьте на сухой сковороде для более яркого вкуса. В глубокой сковороде разогрейте смесь сливочного и растительного масла, обжарьте лук до полуготовности, затем добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут. Фарш заранее разделите на небольшие кусочки и выложите к овощам — так он равномерно обжарится и останется сочным. Готовьте около 5 минут, пока не исчезнет розовый цвет мяса. Добавьте кетчуп, перемешайте и прогрейте пару минут. Всыпьте гречку, влейте воду или бульон, перемешайте, накройте крышкой и готовьте на слабом огне до впитывания жидкости. В конце посолите, поперчите, добавьте специи и измельчённый чеснок.

