Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 12:30

Гречку не любят из-за сухости? Попробуйте по-купечески в одной сковороде — такую будут просить готовить постоянно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие обходят гречку стороной, считая её сухой и скучной, но этот рецепт полностью меняет мнение. Гречка по-купечески получается сочной, ароматной и насыщенной вкусом благодаря фаршу, овощам и специям. Всё готовится в одной сковороде без лишней возни — отличный вариант сытного ужина для всей семьи.

Ингредиенты: гречка сырая — 400 г, фарш (любой) — 500 г, лук — 1 шт. (около 200 г), морковь — 1 шт. (около 200 г), кетчуп — 3 ст. л. (примерно 100 г), вода или бульон — около 750 мл, сливочное масло — 50 г, растительное масло — 5 ст. л., чеснок — 3 зубчика, соль и чёрный перец — по вкусу, хмели-сунели — 1 ч. л. без горки, уцхо-сунели — 1 ч. л.

Приготовление: лук нарежьте полукольцами или четвертинками, морковь натрите на тёрке для корейской моркови. Гречку хорошо промойте, при желании слегка обжарьте на сухой сковороде для более яркого вкуса. В глубокой сковороде разогрейте смесь сливочного и растительного масла, обжарьте лук до полуготовности, затем добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут. Фарш заранее разделите на небольшие кусочки и выложите к овощам — так он равномерно обжарится и останется сочным. Готовьте около 5 минут, пока не исчезнет розовый цвет мяса. Добавьте кетчуп, перемешайте и прогрейте пару минут. Всыпьте гречку, влейте воду или бульон, перемешайте, накройте крышкой и готовьте на слабом огне до впитывания жидкости. В конце посолите, поперчите, добавьте специи и измельчённый чеснок.

Ранее мы делились рецептом яичницы с овощами. Как шакшука, только интереснее: запеченные перчики и кукуруза поразят вас.

Проверено редакцией
Читайте также
Никакой сухой гречки, от которой воротят нос: готовим в сливочном соусе с курицей — съедят до последней крупинки
Общество
Никакой сухой гречки, от которой воротят нос: готовим в сливочном соусе с курицей — съедят до последней крупинки
США предпочли российскую гречку канадской
Россия
США предпочли российскую гречку канадской
Рулет ханум вместо мантов: сворачиваем улиткой и в мантоварку — ничего не лепим, все просто
Общество
Рулет ханум вместо мантов: сворачиваем улиткой и в мантоварку — ничего не лепим, все просто
Собираем за 7 минут и в духовку: запеканка из фарша и кабачков — простой рецепт для обеда и ужина
Общество
Собираем за 7 минут и в духовку: запеканка из фарша и кабачков — простой рецепт для обеда и ужина
Литр молока мешаю со сметаной: домашний сыр — это находка. Простой и удачный рецепт
Общество
Литр молока мешаю со сметаной: домашний сыр — это находка. Простой и удачный рецепт
гречка
фарш
простой рецепт
обеды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков оценил ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране
Песков назвал вопрос безопасности в Европе ключом к миру на Украине
Снежные барсы стали чаще лакомиться домашним скотом
Песков назвал противника мира в Европе
«ВКонтакте» вырос спрос на рекламу у авторов
Глаза сохнут изнутри: жертва кислотного маньяка рассказала о своей жизни
В ЕС предупредили США о «пересечении красных линий» при захвате Гренландии
«Киношная история»: экс-адвокат Касаткина о его перспективах в баскетболе
Песков рассказал об усилиях Путина по деэскалации на Ближнем Востоке
Тимошенко назвала руководство Зеленского фашистским
В Кремле оценили сигналы европейских столиц о диалоге с Москвой
Подсчитаны запасы бензина и дизеля на Украине
Богомаз привел подробности нового удара ВСУ по Брянской области
Лишившийся ноги и руки боец СВО стал жертвой «схемы Долиной»
Депутат Верховной рады раскрыла неприятную для Киева правду
Кинолог объяснил, почему собаки любят сугробы
«Вероятность невысока»: Пушков усомнился в выходе Дании из НАТО
«Очень некрасиво»: в ОБСЕ о способности ЕС ответить на захват Гренландии
Помощь ИИ в создании судебного документа обернулась для ответчика штрафом
Во Франции уличили Макрона в желании воевать с Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.