Свинина «Гордость хозяйки»: вкусно, быстро и без лишних хлопот — идеальный ужин за полчаса!

Долгими зимними вечерами так хочется порадовать семью сытным и ароматным блюдом, но не всегда есть время на долгие кулинарные подвиги. Выход есть — запечённая свинина с горчично‑чесночной смесью. Готовится просто, ингредиентов нужно немного, а результат неизменно вызывает восторг у домочадцев. Главное преимущество рецепта — отсутствие долгого маринования: соус быстро пропитывает мясо, сохраняет сочность и придаёт насыщенный вкус.

Для приготовления возьмите 500 г свинины, 50 г зернистой горчицы, 2 большие ложки оливкового масла, 2–3 зубчика чеснока, 1 большую ложку итальянских трав, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Чеснок измельчите и смешайте с маслом, горчицей и травами до однородности. Свинину обсушите, посолите, поперчите и тщательно обмажьте получившейся смесью. Выложите мясо в форму и отправьте в духовку, разогретую до 180∘C, на 35 минут. Готовому блюду дайте «отдохнуть» 5–10 минут, затем нарежьте на порции. Подавайте с овощами, картофелем или любым гарниром — ужин, который покорит всех!

Ранее сообщалось, что этот рецепт малосольной скумбрии решит задачу за 24 часа. За сутки рыбка приобретает идеальную нежность, пропитывается ароматами специй и становится настоящим украшением стола — отлично идет с черным хлебом или отварной картошкой.