Один брикет творога и горстка муки — через час подаю «слоёные розочки» с ягодной кислинкой: летний букет к чаю

Один брикет творога и горстка муки — через час подаю «слоёные розочки» с ягодной кислинкой: летний букет к чаю

Беру муку, молоко, дрожжи, масло и творог — и за час готовлю слоёные булочки-розы с нежной творожной начинкой и вяленой клюквой. Замешиваю слоёно-дрожжевое тесто, раскатываю, нарезаю на полоски, выкладываю творожную начинку, сворачиваю в розочки, смазываю желтком и выпекаю до румяности.

Никакой сложной возни, только немного терпения и любви. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, невесомые слои теста, обнимающие нежнейшую творожную сердцевину, а яркие капельки клюквы, словно божьи коровки, украшают каждый цветок — настоящий букет к чаю.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 300 мл молока, 10 г сухих дрожжей, 30 г сахара, 10 г соли, 50 г растительного масла, 180 г сливочного масла; для начинки — 360 г творога, 1 упаковка ванилина, 5 ст. ложек сахара, 1 яичный белок, 1 ст. ложка муки, вяленая клюква по вкусу; для смазывания — яичные желтки. Замесите тесто, дайте подойти, раскатайте, смажьте сливочным маслом, сложите, снова раскатайте. Нарежьте полосками, выложите начинку, сверните розочками. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти творожные розы. Даже те, кто не любит творог, уплетали их с чаем. Кстати, вместо клюквы можно взять вяленую вишню — вкус станет более терпким. Находка, а не рецепт!

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