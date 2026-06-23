Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 11:17

Боец подразделения «Орлан» получил слепое осколочное ранение при атаке ВСУ

Боец подразделения «Орлан» пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Боец подразделения «Орлан» пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область, передает региональный оперштаб. Мужчина получил слепое осколочное ранение височной области. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Всего было атаковано четыре муниципалитета.

Под атакой со стороны ВСУ четыре муниципалитета. Пострадал боец подразделения «Орлан». В Ракитянском округе в поселке Пролетарский при детонации дрона боец получил слепое осколочное ранение височной области, — сказано в сообщении.

Утром 23 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 143 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей. Утром 22 июня стало известно о 301 сбитом БПЛА, в ночь на 21 июня ликвидировали 239 украинских беспилотников.

Регионы
Белгородская область
пострадавшие
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вот вам свобода слова»: Лавров об отказе Politico в публикации статьи
Вандалы разгромили кладбище в Нижегородской области
Приставы сняли с Митрошиной электронный браслет
Норвежского хоккеиста исключат из сборной после перехода в российский клуб
Врач рассказала, как определить хантавирус у детей
Спасение артиста Большого театра из Москвы-реки попало на видео
«Им плевать на святое»: Прилепин об атаках ВСУ и системной жестокости Киева
Россиянам рассказали о новых трендах в страховании
Сотрудник городской службы благоустройства погиб при атаке ВСУ
Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июня: отмены, задержки на вылет
Названо природное явление, которое будет все чаще происходить в России
Стали известны последствия ударов ВСУ по Запорожской области
Российская ПВО стерла в пыль более 460 дронов ВСУ и 13 авиабомб
Российские ракеты обрушились на украинскую топливную энергетику
Покоривший Эверест на руках параспортсмен обратился к ветеранам СВО
Лавров назвал иностранного президента «фюрером»
Подросток с молотком и ножом напал на пенсионерку
Российские военные дожимают остатки ВСУ на юго-западе Константиновки
В Минобороны рассказали о происходящем в Красном Лимане
Стало известно, почему Екатерина Волкова выписалась из больницы
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.