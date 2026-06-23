Боец подразделения «Орлан» получил слепое осколочное ранение при атаке ВСУ Боец подразделения «Орлан» пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Боец подразделения «Орлан» пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область, передает региональный оперштаб. Мужчина получил слепое осколочное ранение височной области. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Всего было атаковано четыре муниципалитета.

Под атакой со стороны ВСУ четыре муниципалитета. Пострадал боец подразделения «Орлан». В Ракитянском округе в поселке Пролетарский при детонации дрона боец получил слепое осколочное ранение височной области, — сказано в сообщении.

Утром 23 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 143 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей. Утром 22 июня стало известно о 301 сбитом БПЛА, в ночь на 21 июня ликвидировали 239 украинских беспилотников.