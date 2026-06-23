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23 июня 2026 в 09:37

Беру перец и помидоры — через час порционные кубики лечо в морозилке: зимой добавляю в любые блюда

Фото: D-NEWS.ru
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Беру болгарский перец, помидоры, лук и морковь — и за час готовлю ароматное лечо, которое потом замораживаю порционными кубиками. Никакой возни с банками и стерилизацией: просто тушу овощи до мягкости, остужаю, раскладываю по формочкам для льда и отправляю в морозилку.

Зимой достаточно бросить пару кубиков в суп, рагу или на сковороду к мясу — и вкус лета уже на столе. Получается обалденная вкуснятина: густое, яркое, с кисло-сладкой томатной ноткой и ароматом болгарского перца лечо — идеальная заготовка, которая выручает в любой момент.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг болгарского перца (красного или желтого), 1 кг помидоров, 2 луковицы, 2 моркови, 3 зубчика чеснока, 2 ст. ложки томатной пасты, 1 ст. ложка сахара, соль, перец, растительное масло для обжарки. Овощи нарежьте кубиками, лук и морковь обжарьте до мягкости, добавьте перец и помидоры, томатную пасту, сахар, соль и перец. Тушите на среднем огне 20–25 минут до готовности. В конце добавьте измельченный чеснок. Остудите, разложите по формочкам и заморозьте. Готовые кубики переложите в пакеты. Используйте по мере необходимости.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заморозила лечо таким способом. Даже те, кто не любит заготовки, оценили удобство: кубик в суп — и готово! Кстати, вместо томатной пасты можно взять свежие помидоры — вкус будет ярче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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