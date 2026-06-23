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23 июня 2026 в 11:09

Онищенко оценил риск распространения мелиоидоза в России

Онищенко заявил, что риск распространения мелиоидоза в России отсутствует

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В России отсутствует риск распространения мелиоидоза, рассказал РИА Новости эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. По его словам, после госпитализации заболевшей пациентки угрозы для населения нет.

Если ее (заболевшую мелиоидозом. — NEWS.ru) госпитализировали, то риска никакого нет. Заболевание протекает в разных формах и относится к числу особо опасных бактериальных инфекций, — сказал Онищенко.

Он также отметил, что заражение может произойти несколькими способами: через воздух, воду, пищу или при наличии повреждения на коже. Как подчеркнул Онищенко, эта болезнь способна поражать легкие, печень и почки, а иногда протекает скрыто, без явных симптомов.

Мелиоидоз — это крайне опасное заболевание инфекционной природы, характерное для тропических регионов. Его основные проявления включают значительное повышение температуры тела, мышечные боли, боли в грудной клетке, кашель с выделением гнойной мокроты, содержащей примесь крови, диарею и образование абсцессов в различных частях тела.

Ранее в России был зафиксирован первый случай мелиоидоза у женщины, вернувшейся из Таиланда. В настоящее время россиянка находится в больнице, ее состояние оценивается как критическое.

Общество
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Геннадий Онищенко
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