Пять россиян пострадали при атаках ВСУ за сутки Сальдо: пятеро мирных жителей ранены при атаках ВСУ за последние сутки

Пять мирных жителей пострадали за сутки при атаках ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, женщина 1979 года рождения и ребенок 2020 года рождения ранены в Знаменке Нижнесерогозского района. Их госпитализировали.

За последние сутки в результате атак ВСУ ранены пятеро мирных жителей, среди них ребенок. В Зеленотропинском Голопристанского района в результате удара БПЛА ранен мужчина 1959 года рождения. В Чаплинке в результате ударов БПЛА по легковому и грузовому автомобилям ранены двое мужчин, — сказано в сообщении.

Утром 23 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 143 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей. Утром 22 июня стало известно о 301 сбитом БПЛА, в ночь на 21 июня ликвидировали 239 украинских беспилотников.