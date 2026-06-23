Пять россиян пострадали при атаках ВСУ за сутки

Пять мирных жителей пострадали за сутки при атаках ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, женщина 1979 года рождения и ребенок 2020 года рождения ранены в Знаменке Нижнесерогозского района. Их госпитализировали.
За последние сутки в результате атак ВСУ ранены пятеро мирных жителей, среди них ребенок. В Зеленотропинском Голопристанского района в результате удара БПЛА ранен мужчина 1959 года рождения. В Чаплинке в результате ударов БПЛА по легковому и грузовому автомобилям ранены двое мужчин, — сказано в сообщении.
Утром 23 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 143 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей. Утром 22 июня стало известно о 301 сбитом БПЛА, в ночь на 21 июня ликвидировали 239 украинских беспилотников.