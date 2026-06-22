Шинкую капусту и на сковороду — через 40 минут «Голубец-запеканка» на столе: и на ужин, и на перекус

Шинкую капусту и на сковороду — через 40 минут «Голубец-запеканка» на столе: и на ужин, и на перекус

Беру капусту, мясной фарш, яйца, сухари и сыр — и за 40 минут на сковороде собираю голубцы-запеканку, без кастрюли и без возни с листьями. Все просто: шинкую капусту, смешиваю с фаршем, яйцами и сухарями, выкладываю на сковороду, томлю под крышкой, сверху посыпаю сыром и даю расплавиться.

Никаких вареных листьев, никакой возни с заворачиванием — только одна сковорода и ароматная сырная шапка. Получается обалденная вкуснятина: сочный фарш с нежной капустой, золотистая корочка, а сверху — тягучие сырные нити, которые делают блюдо похожим на ресторанный шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 300 г капусты, 1 морковь, 5 г соли, 1 г черного перца, 2 яйца, 80 г панировочных сухарей, 600 г мясного фарша, 25 мл растительного масла, 150 г моцареллы (или другого сыра). Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на мелкой терке. Смешайте фарш с яйцами, сухарями, солью и перцем, добавьте капусту и морковь, хорошо вымесите. Смажьте сковороду маслом, выложите массу, разровняйте. Накройте крышкой и томите на медленном огне 30 минут. Затем посыпьте тертым сыром, накройте крышкой и ждите 5–10 минут до расплавления. Подавайте горячим.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту запеканку-голубцы. Даже те, кто не любит капусту, уплетали с сырной шапкой. Кстати, вместо моцареллы можно взять любой плавкий сыр — вкус станет нежнее. Находка, а не рецепт!

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