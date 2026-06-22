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22 июня 2026 в 14:00

Больше никаких жареных котлет: делаю сочную шапочку и запекаю — без масла и брызг

Фото: D-NEWS.ru
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Запеченные котлеты с овощной шапочкой — это сочная и ароматная альтернатива жареным котлетам. При запекании они остаются нежными внутри, а шапочка из овощей, чеснока и зелени создает аппетитную румяную корочку.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 1 яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, паприка. Для шапочки: 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, пучок зелени (укроп, петрушка), 2 ст. л. сметаны, соль, перец.

Фарш смешайте с яйцом, сухарями, солью, перцем и паприкой. Сформируйте овальные сплющенные котлеты, выложите на противень, застеленный пергаментом. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости. В миске смешайте обжаренные овощи, выдавленный чеснок, яйцо, рубленую зелень, сметану, соль и перец. Выложите шапочку на каждую котлету. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить котлеты по этому рецепту. Они получились сытными, но менее жирными, чем традиционные жареные котлеты. Совет: для сочности добавьте в фарш мелко нарезанный лук.

Ранее стало известно, как приготовить кабачки с шапочкой из фарша — горячее за 20 минут на сковороде.

Проверено редакцией
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