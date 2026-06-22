Добавляю кусочки клубники в творожное тесто — через 20 минут подаю сырники с ягодной кислинкой: и к чаю, и к кофе

Добавляю кусочки клубники в творожное тесто — через 20 минут подаю сырники с ягодной кислинкой: и к чаю, и к кофе

Беру творог, яйца, муку и свежую клубнику — и за 20 минут жарю нежные сырники с кусочками ягод, которые не разваливаются при жарке и тают во рту. Никакой возни с лишней мукой, никаких сложных техник — просто смешиваю, формирую и обжариваю.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (жирного, не сухого), 2 яйца, 3–4 ст. ложки муки (или манки), 3 ст. ложки сахара, 200 г свежей клубники, щепотка соли, ванилин по желанию, растительное масло для жарки. Творог разотрите с яйцами, сахаром, солью и ванилином.

Добавьте муку, замесите однородную массу. Клубнику вымойте, обсушите, нарежьте мелкими кусочками и аккуратно вмешайте в тесто. Скатайте небольшие шарики, приплюсните в лепешки. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки по 2–3 минуты. Подавайте горячими со сметаной, медом или ягодами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти сырники с клубникой. Даже те, кто не любит творог, уплетали их с вареньем. Кстати, вместо муки можно взять манку — сырники станут еще нежнее. Находка, а не рецепт!

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