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23 июня 2026 в 11:03

Онколог перечислила неочевидные признаки, указывающие на рак

Онколог Фатьянова: повышенная ночная потливость может указывать на рак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Повышенная ночная потливость, потеря веса без причины, постоянная слабость и быстрая утомляемость, осиплость и стойкий кашель могут указывать на развитие рака, предупредила в беседе с LIFE.ru онколог Анастасия Фатьянова. Непроходящая температура без инфекций и кровь в моче, кале или мокроте — тоже тревожные признаки.

Если за несколько месяцев ушло больше пяти килограммов без диет, смены рациона и нагрузок — это тревожный звонок. А ночная потливость, при которой приходится менять одежду или постель, может сопровождать лимфомы и рак легкого, — подчеркнула Фатьянова.

По ее словам, следует также насторожиться при увеличенных лимфоузлах на шее или в паху и долго не заживающих ранах на коже или слизистых. Врач уточнила, что каждый симптом по отдельности еще не сигнализирует о раке. Однако, когда признаки наслаиваются или прогрессируют, категорически нельзя откладывать визит к врачу.

Ранее дерматолог и онколог Наталия Гайдаш заявила, что удаление родинок безопасно для жизни в любом возрасте. Она также напомнила, что защищать солнцезащитным кремом нужно не только лицо и плечи, но и шею c декольте. В противном случае можно «заработать» раннее старение и даже развитие рака.

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