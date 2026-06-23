3 лучших рецепта рататуя: от классического до очень быстрого — легкий ужин

3 лучших рецепта рататуя: от классического до очень быстрого — легкий ужин

В рататуе обычные овощи превращаются в настоящее чудо. Нежные, сочные, пропитанные ароматом трав и чеснока, в жару они особенно хороши. Рататуй можно есть горячим, теплым или холодным, как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу, рыбе или просто с хлебом. В нашей статье рассказали, как готовить три версии рататуя — от традиционного до современного.

Рецепт № 1. Классический французский рататуй

Это классический прованский вариант рататуя, который готовится долго, но стоит того.

Возьмите 2 крупных баклажана, 3 кабачка, 4–5 спелых томата, 2 сладких перца, 2 луковицы и 4 зубчика чеснока. Все продукты нарежьте кружочками или кубиками примерно одинакового размера. Лук и чеснок мелко порубите. В большом казане или глубокой сковородке разогрейте 4 ст. л. оливкового масла, пассеруйте лук. Положите баклажаны, через 5 минут — кабачки и перец. Тушите 10 минут. Добавьте помидоры, 1 ч. л. соли, черный перец, 1 ч. л. прованских трав и 2 лаврушки. Накройте крышкой посуду и тушите на слабом огне где-то полчаса, периодически помешивая. В конце добавьте рубленый чеснок и свежий базилик.

Классический рататуй получается очень ароматным, с насыщенным вкусом и красивым цветом.

Совет: чем дольше он настаивается, тем вкуснее. На следующий день рататуй еще лучше.

Рецепт № 2. Быстрый рататуй на сковороде — за 25 минут

Когда времени мало, но хочется приготовить рататуй.

Нарежьте 1 баклажан, 2 кабачка, 1 сладкий перец, 1 луковицу и 3 томата кубиками. На большой сковороде разогрейте 3 ст. л. оливкового масла, обжарьте лук 2 минуты. Добавьте баклажан, через 4 минуты — кабачок и перец. Жарьте 7–8 минут. Добавьте помидоры, 2 дольки чеснока, пропущенных предварительно через пресс, 1 ч. л. соли, перец и 1 ч. л. итальянских трав. Тушите под крышкой еще 10 минут. В конце посыпьте свежей зеленью.

3 лучших рецепта рататуя: от классического до очень быстрого — легкий ужин Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Получается сочный, яркий и очень ароматный рататуй.

Совет: не нарезайте овощи слишком мелко — тогда они лучше сохранят форму и не превратятся в кашу.

Рецепт № 3. Рататуй в духовке — красивый и праздничный

Идеальный вариант для гостей.

Нарежьте все овощи (2 кабачка, 1 баклажан, 3 помидора, 2 перца) тонкими кружочками. В форму, смазанную маслом, кладите овощи вертикально, чередуя по цвету (если помните, в мультике с названием нашего блюда делали как раз так). Соедините 3 ст. л. оливкового масла, 3 измельченных дольки чеснока, 1 ч. л. соли, перец, прованские травы и 1 ч. л. бальзамического уксуса. Полейте овощи этой смесью. Накройте форму фольгой и отправьте в духовой шкаф, разогретый до 190°C, на 40 минут. Затем снимите фольгу и подержите в духовке еще 15–20 минут.

Овощи получаются нежными, но не разваренными, с красивой корочкой.

Совет: добавьте между слоями тонкие пластинки моцареллы — будет еще вкуснее.

Как приготовить идеальный рататуй

Используйте только свежие, спелые овощи — от этого сильно зависит вкус.

Не жалейте хорошего оливкового масла и трав (тимьян, розмарин, базилик, орегано).

Чем дольше настаивается такое блюдо, тем вкуснее.

Кстати, рататуй можно готовить заранее и есть холодным — в жару это особенно приятно.

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