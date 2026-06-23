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23 июня 2026 в 11:16

Мирошник заявил о беспрецедентной серии воздушных атак на Москву

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Московский регион на минувшей неделе столкнулся с беспрецедентной по своей интенсивности и масштабам серией воздушных атак Вооруженных сил Украины, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, основной массированный удар в эти дни пришелся на юго-восток столицы и прилегающие к нему округа Подмосковья.

Удары по густонаселенному мегаполису и его пригородам являются военным преступлением, направленным на террор гражданского населения, — подчеркнул дипломат.

Пострадали от налетов в общей сложности 23 мирных жителя, добавил Мирошник. В Раменском городском округе из-за вспыхнувшего после падения дрона пожара трагически погибла восьмилетняя девочка. Кроме того, серьезные повреждения жилого фонда зафиксированы в Жуковском, где украинский беспилотный аппарат врезался в многоэтажный дом.

Ранее Мирошник назвал откровенной ложью попытки украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца снять с Киева ответственность за удар по автобусу с белорусскими детьми. Дипломат подчеркнул, что представитель Украины лишь отрицает причастность своей страны к инциденту, даже не заявляя о намерении провести расследование.

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Родион Мирошник
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