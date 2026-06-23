Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 11:10

Экс-футболист сборной России поздравил Месси с рекордом чемпионатов мира

Булыкин: достижение Месси на ЧМ станет ориентиром для других нападающих

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рекорд аргентинца Лионеля Месси по забитым голам в истории чемпионатов мира приведет к популяризации футбола во всем мире и станет ориентиром для других футболистов, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его словам, форвард не остановится на этом достижении.

Многие говорят, что Месси не так радуется индивидуальным призам и рекордам, а больше командным результатам. Я думаю, он все равно знает о своих достижениях. Это мотивирует его забивать еще больше. Не думаю, что Месси на этом остановится. Его рекорд — популяризация футбола во всем мире. Теперь достижение Месси на чемпионате мира станет ориентиром для Килиана Мбаппе и других бомбардиров, — сказал Булыкин.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины одержала победу над Австрией со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе выход в плей-офф. Оба мяча забил Месси — на 38-й и 90+5-й минутах, при этом на девятой минуте он не реализовал пенальти. Он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. По количеству голов Месси обошел немецкого форварда Мирослава Клозе, который удерживал лидерство с 2014 года с 16 забитыми мячами.

Спорт
чемпионат мира
Футбол
Лионель Месси
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Линия нацистов»: военэксперт о смене тактики ВСУ при атаках на Россию
В Воронежской области массово гибнут пчелы и пасеки
Лавров объяснил, чем гордятся в Европе
«Вот вам свобода слова»: Лавров об отказе Politico в публикации статьи
Вандалы разгромили кладбище в Нижегородской области
Приставы сняли с Митрошиной электронный браслет
Норвежского хоккеиста исключат из сборной после перехода в российский клуб
Врач рассказала, как определить хантавирус у детей
Спасение артиста Большого театра из Москвы-реки попало на видео
«Им плевать на святое»: Прилепин об атаках ВСУ и системной жестокости Киева
Россиянам рассказали о новых трендах в страховании
Сотрудник городской службы благоустройства погиб при атаке ВСУ
Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июня: отмены, задержки на вылет
Названо природное явление, которое будет все чаще происходить в России
Стали известны последствия ударов ВСУ по Запорожской области
Российская ПВО стерла в пыль более 460 дронов ВСУ и 13 авиабомб
Российские ракеты обрушились на украинскую топливную энергетику
Покоривший Эверест на руках параспортсмен обратился к ветеранам СВО
Лавров назвал иностранного президента «фюрером»
Подросток с молотком и ножом напал на пенсионерку
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.