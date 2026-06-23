Экс-футболист сборной России поздравил Месси с рекордом чемпионатов мира

Рекорд аргентинца Лионеля Месси по забитым голам в истории чемпионатов мира приведет к популяризации футбола во всем мире и станет ориентиром для других футболистов, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его словам, форвард не остановится на этом достижении.

Многие говорят, что Месси не так радуется индивидуальным призам и рекордам, а больше командным результатам. Я думаю, он все равно знает о своих достижениях. Это мотивирует его забивать еще больше. Не думаю, что Месси на этом остановится. Его рекорд — популяризация футбола во всем мире. Теперь достижение Месси на чемпионате мира станет ориентиром для Килиана Мбаппе и других бомбардиров, — сказал Булыкин.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины одержала победу над Австрией со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе выход в плей-офф. Оба мяча забил Месси — на 38-й и 90+5-й минутах, при этом на девятой минуте он не реализовал пенальти. Он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. По количеству голов Месси обошел немецкого форварда Мирослава Клозе, который удерживал лидерство с 2014 года с 16 забитыми мячами.