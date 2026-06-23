ФСБ показала видео уничтожения бомб, изъятых у террористок из Пятигорска

Федеральная служба безопасности обнародовала кадры уничтожения бомб, изъятых у ранее задержанных в Пятигорске гражданок России. Взрывные устройства уничтожили на полигоне, передает ТАСС.

Самодельную бомбу нашли в рюкзаке одной из подозреваемых. Вторая женщина, действуя по прямым указаниям украинских кураторов, должна была доставить аналогичное устройство к месту первоначального ЧП. По замыслу кураторов, второй взрыв планировалось осуществить непосредственно в момент начала работы следственно-оперативной группы.

Сотрудники ФСБ обезвредили взрывные устройства, — констатировали в ведомстве.

Благодаря вмешательству силовиков, никто из гражданских лиц или сотрудников правоохранительных органов не пострадал. В настоящее время в отношении обеих фигуранток уже возбуждены и расследуются уголовные дела сразу по нескольким тяжелым статьям.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело в отношении восьми человек, которым вменяют незаконное использование сим-боксов для мошеннических кол-центров на территории Украины. По версии следствия, они действовали в 2024–2026 годах.