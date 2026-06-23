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23 июня 2026 в 11:18

Заседание горсовета Еревана закончилось жесткой дракой

Спор на заседании горсовета Еревана перерос в драку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Представители правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиции фракции «Мать-Армения» подрались на заседании совета старейшин Еревана, передает РИА Новости. Последние обвинили своих оппонентов в предвыборных нарушениях.

В ответ вице-мэр Еревана Армен Памбухчян напомнил, что лидер оппозиционной партии Мать-Армения» Андраник Теванян обвинен в госизмене и предложил помолчать. В итоге словесная перепалка переросла в драку. В заседании горсовета объявили перерыв.

Ранее правительство Армении разработало проект постановления о национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну. Этот шаг предполагает признание преобладающего общественного интереса в отношении 100% акций предприятия.

До этого Конституционный суд Армении сообщил, что принял к рассмотрению иски семи политических сил, оспаривающих итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Все заявленные дела были объединены и будут рассмотрены судом на одном заседании, которое назначено на 26 июня 2026 года в 11:00.

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