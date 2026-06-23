Прилепин объяснил, почему Пугачева сможет собрать стадион в России

Если бы певица Алла Пугачева сейчас вернулась в Россию и отправилась в гастрольный тур, она бы собирала полные стадионы в каждом городе, такое мнение в беседе с RT высказал писатель Захар Прилепин. По его словам, в случае с Примадонной зрители часто руководствуются любовью к ее старым песням.

Если сейчас приедет условная Алла Борисовна и поедет по стране, то она будет собирать в каждом городе по стадиону. Невзирая ни на что. <...> Про нее скажут: «Ну песня-то хорошая, что ж, пойдем послушаем», — убежден Прилепин.

Ранее Прилепин выразил мнение, что релоканты из области культуры, желающие вернуться в Россию, должны исправить свои ошибки путем участия в СВО или осуждения действий Киева. Кроме того, эти люди должны отказаться от любых связей с западным миром, уточнил писатель.

До этого стало известно, что Пугачева и ее муж, шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), не могут продать замок в деревне Грязь из-за закона об иноагентах. Как уточнил адвокат Тимур Матвеев, с 1 марта 2025 года все доходы иностранных агентов от продажи недвижимости замораживаются на спецсчетах.