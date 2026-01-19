Атака США на Венесуэлу
Обжариваю хлеб в яйце с корицей — через 7 минут на тарелке золотистые гренки, ароматные и хрустящие

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Обжариваю хлеб в яйце с корицей — через 7 минут на тарелке золотистые гренки, ароматные и хрустящие. Это гениально просто и безумно вкусно: идеальный быстрый завтрак или сладкий перекус, который наполнит кухню уютным ароматом.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, золотисто-коричневая корочка с пряным запахом корицы и нежная, слегка влажная серединка, пропитанная яично-молочной смесью.

Для приготовления вам понадобится: 4 ломтика слегка черствого белого хлеба (багета или батона), 2 яйца, 3 ст. л. молока, 1–2 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотой корицы, щепотка соли, сливочное или растительное масло для жарки. В глубокой тарелке взбейте яйца с молоком, сахаром, корицей и солью до однородности. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло. Каждый ломтик хлеба быстро обмакните с двух сторон в яичную смесь и сразу выкладывайте на сковороду. Обжаривайте с каждой стороны по 2–3 минуты до появления аппетитной золотистой корочки. Подавайте горячими, по желанию дополнительно посыпав сахарной пудрой, с вареньем, сметаной или свежими ягодами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
