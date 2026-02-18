Обычные сырники больше не делаю, жарю на кефире — получаются пышнее и нежнее. Палочка-выручалочка для завтрака

Обычные сырники больше не делаю, жарю на кефире — получаются пышнее, чем обычно, и стали моей палочкой-выручалочкой для быстрого завтрака. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного начала дня или легкого перекуса. Их необычность в том, что кефир делает тесто воздушным, а сырники — невероятно нежными внутри, с аппетитной румяной корочкой снаружи. Получается обалденная вкуснятина: пышные, золотистые края, которые аппетитно хрустят, и мягкая, тающая во рту серединка с тонким ванильным ароматом. Они исчезают со стола быстрее, чем я успеваю сварить кофе.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога (лучше жирного), 1 яйцо, 2 ст. ложки кефира, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, ванилин, 3–4 ст. ложки муки (плюс немного для панировки), растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой с яйцом, сахаром, солью и ванилином, добавьте кефир и перемешайте. Постепенно всыпайте муку, чтобы тесто стало мягким, но не липло к рукам. Сформируйте небольшие сырники, обваляйте в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной, вареньем или свежими ягодами.

