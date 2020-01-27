https://static.news.ru/photo/8ab492f4-4143-11ea-aa4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/rosnano

Хорошёвский суд Москвы приговорил двух фигурантов дела о растрате 1 млрд рублей в корпорации «Роснано» к пяти и восьми годам колонии общего режима.

Бывший генеральный директор ООО «НТфарма» Евгений Султанов получил пять лет колонии, учредитель компании Рустам Атауллаханов — восемь лет, передаёт ТАСС.

Корпорация «Роснано» инвестировала в ООО «НТфарма» более 1 млрд рублей в 2010 году. Средства были выделены на строительство завода по производству вакцин в Переславле-Залесском. Сроки окончания строительства завода неоднократно передвигались. Изначально завод планировали построить в 2012 году.

По версии следствия, в компании «НТфарма» растратили денежные средства корпорации «Роснано», а работы по строительству завода не проводились. Было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Кроме того, Рустаму Атауллаханову предъявили обвинение по статье 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств).

Обвинение в халатности было предъявлено экс-мэру Переславля-Залесского Денису Кошурников. По решению суда он будет обязан выплатить 100 тысяч рублей штрафа. От наказания он освобождён из-за истечения срока давности преступления.

Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда из-за истечения срока давности. Его адвокат Александр Аснис не смог подтвердить эту информацию.