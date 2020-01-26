https://static.news.ru/photo/19fc20c2-403a-11ea-b64f-fa163e074e61_660.jpg Леонид Меламед Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Защита не располагает информацией о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате. Ранее появилась информация о прекращении этого дела за истечением срока давности.

Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о якобы прекращении уголовного дела, так как защита не располагает никакой информацией на этот счёт, — сказал «Интерфаксу» адвокат Меламеда Александр Аснис.

По данным следствия, в 2008 году Понуров в сговоре с Меламедом обеспечили победу в конкурсе фирме «Алемар», совладельцем которой являлся Меламед. «Алемар» не выполнил заявленные в договоре работы и с нарушением сроков предоставил переоформленные инвестпроекты. Таким образом, с февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства «Роснано» на сумму 220 млн рублей.

В 2017 году на процессе по этому делу выступил свидетелем глава «Роснано» Анатолий Чубайс, заявив, что корпорация не понесла ущерба от договора с «Алемаром».

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело в отношении экс-главы компании «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финдиректора Святослава Понурова за истечением срока давности. Дело против них возбудили в 2009 году.