Леонид Меламед Леонид Меламед Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело в отношении экс-главы компании «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финдиректора Святослава Понурова за истечением срока давности.

Меламед и Понуров являлись фигурантами дела о растрате 220 миллионов рублей.

Возбуждённое в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям, — передаёт слова источника ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения бывшему руководителю ОАО «Метрострой» Николаю Александрову. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

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