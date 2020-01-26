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У китайских туристов, которых 25 января забрали в больницу из гостиницы «Арт Москва Войковская» с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, диагноз не подтвердился. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Все обследования госпитализированным в инфекционную больницу туристам из Китая провели ещё вечером, рассказали ТАСС в департаменте. Лабораторные тесты на наличие у них коронавируса 2019-CoV являются отрицательными. Вирус не обнаружен, —...