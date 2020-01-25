https://static.news.ru/photo/c6d422a8-3f87-11ea-83f1-fa163e074e61_660.jpg Николай Александров Фото: metrostroy-spb.ru

Городской суд Санкт-Петербурга смягчил меру пресечения бывшему руководителю ОАО «Метрострой» Николаю Александрову. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Александрова перевели из СИЗО под домашний арест.

Меру Пресечения Александрову заменили с содержания под стражей на домашний арест, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты. Она обжаловала постановление суда первой инстанции.

Дзержинский районный суд Петербурга поместил в СИЗО до 8 февраля на тот момент ещё действующего главу «Метростроя». Александрова обвиняют в присвоении и растрате. Вместе с ним за решётку отправились предприниматель и учредитель ООО «Циклон КЗС» Анатолий Болотов, а также предполагаемый соучастник Александрова Олег Кузьменко.

Следствие полагает, что не позднее ноября 2017 года он вступил в сговор с Кузьменко, который руководил Управлением производственно-технологической комплектации (УПТК) и Анатолием Болотовым. На момент преступления тот возглавлял ООО «БТР». По версии следствия они собирались похитить средства ОАО «Метрострой» с помощью фиктивного договора на поставку сырья под видом госконтрактов.

Ранее в следственных органах сообщили, что уголовное дело касается хищений денежных средств с помощью фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции «Международная» до станции «Южная». Следствие считает, что сумма ущерба от растраты составила не менее 178 млн рублей.

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