Судебная неделя запомнится окончанием громкой истории актрисы Натальи Бочкарёвой, новым, но ожидаемым поворотом в деле израильтянки Наамы Иссахар, а также известием о болезни экс-министра Михаила Абызова. Подробнее о судебной неделе — в материале NEWS.ru.

20 января закончилась резонансная история актрисы Натальи Бочкарёвой. Преображенский суд Москвы рассмотрел ходатайство органов дознания и прекратил уголовное дело против звезды сериала «Счастливы вместе», назначив ей судебный штраф в размере 30 тыс. рублей. Ранее она обвинялась в хранении наркотиков. При задержании сотрудниками ДПС в сентябре 2019 года при ней был обнаружен пакетик с кокаином весом 0,69 грамма. Позже, при обыске, в квартире Бочкарёвой нашли купюры со следами этого же вещества.

На суде артистка полностью признала вину и раскаялась в том, что сама не пошла в полицию и не сдала вещество. Представитель дознания заявил, что Бочкарёва «загладила вину» переводом денег в благотворительный фонд «Воскресение» в размере 50 тыс. рублей.

Также на этой неделе получило развитие дело «Седьмой студии». Суд выбрал экспертов, которые проведут уже третью экспертизу проекта «Платформа». Ими стали преподаватель ГИТИСа Ольга Королёва и заместитель исполнительного директора МХАТ имени Горького Елена Баженова. Их кандидатуры предложила сама судья, хотя с десяток других экспертов рекомендовали и адвокаты, и прокурор.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие обвиняло режиссёра Кирилла Серебренникова в том, что именно при реализации проекта «Платформа» были похищены бюджетные деньги. Однако экспертиза установила, что он потратил на него меньше, чем тот стоит на самом деле: рыночная стоимость равна 260 млн рублей, в то время как режиссёр израсходовал 216 млн рублей. Таким образом, бюджетные средства были сэкономлены. Однако в середине октября 2019 года по представлению прокуратуры Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда и отправил дело на новое рассмотрение.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) на Серебренникова было возбуждено в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

22 января Басманный суд продлил арест бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Он останется в СИЗО до 26 марта — тогда исполнится год с момента задержания экс-чиновника. Вместе с Абызовым меру пресечения продлили ещё двоим фигурантам дела — Николаю Степанову и Александру Пелипасову.

Абызов на заседании пожаловался на здоровье. По его словам, за время пребывания в СИЗО у него развилось острое неврологическое расстройство. Он посетовал, что в условиях изолятора не может получать качественную медицинскую помощь.

Лечение началось ещё в июле-августе. Завтра приступаю к четвёртому курсу лечения. На сегодняшний день я не в состоянии получать квалифицированную помощь, — заявил экс-министр.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

Михаил Абызов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В августе и сентябре 2019-го бывшему министру предъявили новые обвинения — в незаконном предпринимательстве и легализации 30 млрд рублей. По версии следствия, Абызов, занимая пост члена правительства, в 2018 году «лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность». В частности, руководил компаниями, которые в 2018-м заключили сделку и продали принадлежащие им акции СИБЭКО двум другим предприятиям — «Кузбассэнерго» и ХСРК. Полученные в результате продажи деньги следствие называет незаконными и впоследствии легализованными. Таким образом, считают следователи, он нарушил запрет на занятие бизнесом, находясь на государственной службе, и «отмыл» 32 млрд рублей.

Кроме того, в рамках дела Абызова судом по ходатайству следствия арестованы его ценное имущество и счета на общую сумму 27 млрд рублей в качестве обеспечительной меры. Это 1 млрд на счетах нескольких российских компаний и сына бывшего министра, а также €121 млн — во столько оценены ценные бумаги, земельные участки и имущество Абызова, решения об аресте которого несколько раз отменялись, а затем вновь удовлетворялись московскими судами.

Под конец недели появились новые известия о деле израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в России на семь с половиной лет за хранение и контрабанду наркотиков. В апреле 2019 года она летела из Индии в Израиль с пересадкой в Шереметьево. Там её задержали, обнаружив в рюкзаке 9,6 грамма гашиша.

Об обмене и возможности помилования снова заговорили после визита Путина в Израиль 23 января. Официальным поводом для поездки стало участие в Международном форуме памяти Холокоста и открытии памятника жертвам блокады Ленинграда. В ходе визита российский президент также смог пообщаться с мамой осуждённой девушки Яффой Иссахар. Она просила вернуть дочь на родину, сказав, что сильно по ней скучает. На что президент пообещал, что «всё будет хорошо».

По данным израильских СМИ, помилование Иссахар — практически решённый вопрос. В обмен на Нааму Россия получит контроль над Александровским подворьем в Иерусалиме.