Замененная на нейросеть россиянка вернула работу через суд

Российский суд впервые отменил увольнение сотрудницы, которую компания заменила искусственным интеллектом, сообщил Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, жительница Москвы отсудила у работодателя 1,5 млн рублей и добилась возвращения на рабочее место.

По данным канала, в 2023 году Анастасия (имя изменено) устроилась в фирму по производству одежды «Алиса» менеджером по закупкам. Год спустя часть ее функционала отдали нейросети, но, чтобы не увольнять девушку совсем, компания предложила ей двухчасовой рабочий день с соответствующей зарплатой.

Авторы пишут, что в итоге Анастасия смогла доказать в суде, что ее уволили не по ТК. Работодателя обязали выплатить заработную плату за все время введения искусственного интеллекта, а также моральную компенсацию и издержки на адвоката. Однако в самой «Алисе» заявили, что дело не в ИИ, а в некомпетентности и наглости сотрудницы. Также компания обвинила ее в мошенничестве. Отмечается, что девушка получила компенсацию, но возвращаться на работу не стала.

Ранее робототехник и предприниматель Владимир Белый заявил, что нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.

Прежде американский предприниматель Илон Маск заявил, что языковая модель на основе искусственного интеллекта Grok 3.5 перепишет «целый свод» накопленных человечеством знаний. По словам миллиардера, будут удалены ошибки и добавлена недостающая информация.