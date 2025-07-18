В США раскрыли, как ультиматум Трампа повлияет на мировой рынок нефти

В США раскрыли, как ультиматум Трампа повлияет на мировой рынок нефти CNN: в случае введения пошлин Трампом цены на нефть взлетят по всему миру

Санкции президента США Дональда Трампа, которыми американский лидер угрожает России, приведут к резкому скачку цен на нефть, сообщает CNN. По мнению обозревателей канала, возможное решение Вашингтона повлияет не только на азиатский рынок, оно серьезно ударит по всему миру.

Отмечается, что в 2024 году Россия заработала на продаже нефти около $192 млрд. По словам журналистов, цены на черное золото взлетят повсеместно, «если более чем семь миллионов российских баррелей экспорта в день внезапно пропадут».

Ранее 18 июля постоянные представители стран Евросоюза одобрили новый пакет ограничительных мер против России. В перечень вошли санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, расширение списка ограниченных лиц и организаций, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия выработала устойчивость к санкционному давлению и научилась эффективно функционировать в условиях ограничений. Он подчеркнул, что Москва продолжает считать односторонние санкции неприемлемыми, однако уже адаптировалась к их существованию.