Никогда не говори так на работе — эти фразы убивают авторитет

Никогда не говори так на работе — эти фразы убивают авторитет

Некоторые привычные фразы на работе незаметно снижают ваш профессиональный авторитет. Они создают впечатление неуверенности, некомпетентности или безответственности. Заменив всего несколько формулировок, можно значительно улучшить восприятие вас как специалиста.

Фраза «я не знаю» звучит как отказ от решения проблемы. Лучше сказать: «Я уточню и вернусь с ответом» — это демонстрирует активный подход. «Это не моя вина» сразу ставит вас в позицию оправдывающегося, замените на «разберем ситуацию и найдем решение». «Я просто...» (например, «я просто подумал») уменьшает ценность ваших идей, уберите это слово — ваши мысли заслуживают внимания без уменьшительных слов.

Важно следить не только за тем, что вы говорите, но и как — интонация и поза должны соответствовать уверенной речи. Такие изменения помогут укрепить профессиональный имидж без глобальных перемен в поведении.

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