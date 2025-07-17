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17 июля 2025 в 08:15

В Варшаве негодуют из-за российского удара по польскому заводу в Виннице

МИД Польши возмутился из-за удара по польскому заводу в Виннице

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Виннице на западе Украины атаке подвергся входящий в состав польской компании Barlinek Group завод, сообщают украинские СМИ со ссылкой на гендиректора корпорации Войцеха Михаловского. По данным издания, глава МИД Польши Радослав Сикорский с негодованием отреагировал на удар.

Российские дроны атаковали завод Barlinek Group в Виннице. Директор предприятия сообщил мне, что это была целенаправленная атака, осуществленная с трех сторон. Имеются пострадавшие, в том числе двое с серьезными ожогами. На месте происшествия работают украинские службы, включая наше консульство, — заявил министр.

Barlinek Group специализируется на производстве деревянных напольных покрытий. Компания принадлежит Михалу Соловову. Завод получил существенные повреждения в результате атаки БПЛА, подтвердил Михаловский.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России поразили место расположения украинского ЗРК С-300ПС в районе населенного пункта Гвардейское в Одесской области. По данным военного ведомства, удар был нанесен с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Опубликованы кадры объективного контроля, показывающие момент поражения цели.

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