Стало известно, сколько медсестер в России не выдерживают и года работы

Стало известно, сколько медсестер в России не выдерживают и года работы Замглавы Минздрава Семенова: 21% медсестер увольняется в первый год работы

Каждая пятая медсестра в России (21%) увольняется в первый год работы, сообщила замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова. По ее словам, которые приводит ТАСС, из 69 тысяч устроившихся на эту должность почти 15 тысяч человек не проработали и года.

Из 69 тысяч почти 15 тысяч медицинских сестер проработали меньше года и уволились — 21% от пришедших изначально на работу в течение первого года, — поделилась Семенова.

Заместитель министра уточнила, что в среднем процент уволившихся в первый год работы не превышает 15% в российских регионах. Показатели меньше этого числа фиксируют в Ивановской и Херсонской областях, а также в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Лидируют по количеству увольнений среди медсестер Курганская область, а также республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Бурятия, где доля достигает от 32% до 42% от общего числа трудоустроенных за год.

Ранее депутат Госдумы Антон Ткачев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо с просьбой обязать медиков печатать назначения на компьютере. По словам депутата, россияне массово жалуются на невозможность прочитать рецепты.