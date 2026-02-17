Москалькова предложила уравнять бойцов СВО в правах на увольнение

Право на увольнение по семейным обстоятельствам надо распространить на бойцов СВО, которые не заключили контракт с Минобороны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она обратила внимание на то, что эта категория военных не может быть уволена, если у них на иждивении остался член семьи — тяжелобольной инвалид первой группы, за которым он должен ухаживать.

Мы хотели бы попросить вас поддержать нашу инициативу распространить право на тех, кто не заключил контракт с Минобороны, на увольнение в чрезвычайных семейных обстоятельствах, — сказала омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила, что более 10,6 тыс. членов семей участников спецоперации получили гуманитарную помощь в 2025 году при содействии аппарата уполномоченного по правам человека. Она уточнила, что поддержка оказывалась в рамках взаимодействия ее института с фондом «Защитник Отечества». По ее словам, тематика обращений от родственников бойцов самая разнообразная. Чаще всего люди пытаются установить судьбу тех, кто числится без вести пропавшим.