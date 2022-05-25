Общественник Курдесов: вооруженная охрана не предотвратит стрельбу в школах

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Привлечение вооруженной охраны для защиты школ не поможет предотвратить стрельбу в учебных заведениях, считает руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. По его мнению, для минимизации рисков подобных инцидентов нужно проводить профилактические работы и ужесточать законодательство, пишет «360».

Сама по себе милитаризация школы, обнесение колючей проволокой и введение жесткого режима не приводят к должным результатам. Здесь нужно работать комплексно, заниматься профилактикой, в том числе законодательно, — заверил Курдесов.

Общественник предложил ужесточить контроль над выдачей оружия и обеспечить неотвратимость наказания даже за малейшие проступки. Курдесов подчеркнул, что в данном вопросе законодательство должно быть федеральным, без различий в регионах. По его мнению, также следует проводить профилактические работы в треугольнике: семья, школа и общество в лице полиции. Также в решении данного вопроса должна помочь социальная педагогика, считает общественник.

Любое учебное заведение, любой социальный педагог априори должен знать, в какой семье ребенок живет, благополучна ли она, склонен ли он к насилию, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что во вторник, 24 мая, 18-летний житель города Ювальде штата Техас открыл стрельбу в начальной школе города. В результате погибли 18 детей и трое взрослых.

Это второе массовое убийство, произошедшее в США за последние 10 дней. 14 мая другой 18-летний юноша в городе Буффало, штат Нью-Йорк, расстрелял 10 человек в продуктовом супермаркете. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.