Число жертв стрельбы в начальной школе Техаса выросло до 21 CNN: жертвами стрельбы в Техасе стали 18 детей и трое взрослых

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В результате стрельбы в начальной школе в американском штате Техас погибли 18 детей и трое взрослых. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на информацию местного сенатора.

По данным телекомпании, неназванный сенатор якобы получил данные от техасских рейнджеров.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил о 14 погибших школьниках и их учителе в начальной школе города Ювальде. Их застрелил 18-летний местный житель. Полиция ликвидировала стрелка.

Также СМИ сообщили, что перед налётом на школу преступник убил свою бабушку.

Ожидается, что в ближайшее время с телеобращением к гражданам США по этому поводу обратится президент страны Джо Байден.