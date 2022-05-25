Власти Техаса объявили о 15 погибших при стрельбе в начальной школе Губернатор Техаса Эбботт: 15 человек убиты в результате стрельбы в школе в городе Ювалде

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В результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде американского штата Техас погибли по меньшей мере 14 учеников и один учитель. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт. Его слова приводит телекомпания CBS.

По словам Эббота, стрельбу открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас. Предполагается, что он был уничтожен в результате действий прибывших на место происшествия полицейских.

Он застрелил <...> 14 учеников, также он убил учителя, — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу рядом с начальной школой, после чего забежал внутрь учебного заведения и забаррикадировался там. По данным СМИ, подозреваемый был задержан. Телекомпания ABC сообщала о двух погибших детях и 13 пострадавших. В свою очередь, Fox News сообщала о нескольких погибших, не называя при этом точную цифру.