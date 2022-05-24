СМИ: два ребёнка погибли в результате стрельбы в начальной школе в Техасе ABC: двое детей погибли в результате стрельбы в начальной школе в Техасе

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По меньшей мере несколько детей стали жертвами стрельбы, произошедшей в начальной школе города Ювалде американского штата Техас. Об этом сообщают СМИ со ссылками на данные правоохранителей. При этом цифры жертв и пострадавших разнятся.

По данным Fox News, которые ссылаются на источники в полиции, погибли несколько детей, однако точные цифры неизвестны. В свою очередь телеканал ABC сообщил о двух погибших детях. По информации телеканала, ещё 13 учащимся оказывают медицинскую помощь.

Власти штата официально пока не сообщали о возможных пострадавших. Также ничего не известно о мотивах преступления.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу рядом с начальной школой, после чего забежал внутрь учебного заведения и забаррикадировался там. По данным СМИ, подозреваемый задержан.