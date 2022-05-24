Полиция Техаса задержала подозреваемого в стрельбе в начальной школе

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Полиция американского штата Техас задержала подозреваемого в стрельбе, произошедшей в начальной школе в городе Ювалде. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Полиция пока официально не подтвердила данную информацию. Ранее сообщалось, что предполагаемый стрелок забаррикадировался в помещении школы.

Также в настоящее время остаётся неясным, есть ли пострадавшие в результате стрельбы. По данным телеканала Fox News, который ссылается на мэра города Дона Маклафлина, один человек получил ранение, после чего стрелявший забежал в здание школы и забаррикадировался там.

В свою очередь ряд очевидцев рассказали журналистам о том, что они слышали звуки стрельбы. Неизвестным остаётся, открывал ли подозреваемый огонь внутри учебного заведения.

Инцидент произошел в 11:43 утра по местному времени. Учеников немедленно вывезли в муниципальный центр, где их передали родителям.