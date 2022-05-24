В Техасе произошла стрельба в начальной школе, есть пострадавший

Полиция США / Фото Shutterstock

По меньшей мере один человек пострадал после стрельбы в начальной школе в городе Ювалд штата Техас, пишет Fox News со ссылкой на журналиста Билла Меллуджина. Уточняется, что подозреваемый забаррикадировался в здании образовательного учреждения. Представители школы отметили, что ученики были эвакуированы.

Стрельба произошла в начальной школе в Ювалде, штат Техас. Департамент общественной безопасности Техаса и мэр Ювалда Дон Маклафлин сказали мне, что один человек получил ранение, стрелок побежал в школу. Уточняется, что стрелок забаррикадировался в школе, — сказано в сообщении.

Инцидент произошел в 11:43 утра по местному времени. Учеников немедленно вывезли в муниципальный центр, где их передали родителям.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла возле школьного стадиона в американском городе Манассас, штат Вирджиния. В результате ранения получили по меньшей мере три человека. Известно, что во время стрельбы на стадионе проводился футбольный матч.

Также стало известно о стрельбе, произошедшей 14 мая в супермаркете Tops Friendly Markets города Буффало, штат Нью-Йорк. В результате 10 человек погибли, ещё трое получили ранения. Власти штата Нью-Йорк после инцидента вынесут на обсуждение пакет законов по борьбе с оборотом оружия.