Нью-Йорк ужесточит оружейные законы после стрельбы в Буффало Власти Нью-Йорка решили ужесточить оружейные законы после стрельбы в Буффало

Автоматическое огнестрельное оружие / Фото shutterstock.com

Власти штата Нью-Йорк во вторник, 17 мая, намерены представить пакет законов по борьбе с оборотом оружия. Об этом сообщила губернатор Кэти Хокул, её слова приводит CBS. Так губернатор отреагировала на стрельбу в супермаркете города Буффало, в результате которой погибли 10 человек.

Это необходимо остановить. Во вторник мы уже запланировали объявить о всеобъемлющем пакете по борьбе с оборотом оружия, чтобы устранить остающиеся лазейки в нынешнем законодательстве, — сказала она.

Хокул подчеркнула, что власти штата сделают всё возможное, «чтобы законы были жёсткими, чтобы обеспечить правоохранительные ресурсы, в которых они нуждаются».

Стрельба произошла 14 мая в супермаркете Tops Friendly Markets города Буффало, штат Нью-Йорк. В результате 10 человек погибли, ещё трое получили ранения. 11 из 13 жертв были афроамериканцами, в связи с чем правоохранители предполагают, что преступление могло быть совершено на основании расовой ненависти.

Подозреваемый был задержан. По словам полиции, во время инцидента на нём были надеты форма военного образца, бронежилет, каска. Он вёл стрельбу из автоматической винтовки.

Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила подозреваемому обвинение в убийстве первой степени. Данная статья предусматривает пожизненное заключение.